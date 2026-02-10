PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Baumaschinen aus Handwerkerfahrzeug ohne Aufbruchspuren gestohlen

Kürten (ots)

Gestern Morgen (09.02.) ist ein Anzeigenerstatter bei der Polizeiwache Bergisch Gladbach erschienen, nachdem ihm um kurz vor 07:00 Uhr ein Diebstahl aus seinem Firmenfahrzeug aufgefallen war.

Der Van der Marke Renault stand seit Freitagabend (06.02.) in der Straße Kirchberg im Ortsteil Dürscheid geparkt und war nach Angaben des Anzeigenerstatters verschlossen. Aus dem Fahrzeug wurden mehrere Baugeräte entwendet, wobei der genaue Wert noch nicht beziffert werden konnte.

Aufbruchspuren waren zunächst nicht erkennbar, so dass der genaue Tathergang noch nicht bekannt ist.

Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen. Wer verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Tatortes gemacht hat, wendet sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg. Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention / Opferschutz weist darauf hin, dass hochwertige Maschinen und Werkzeuge nicht in Fahrzeugen gelagert werden sollten, wenn diese für eine längere Dauer unbeaufsichtigt sind und im öffentlichen Raum abgestellt werden. Regelmäßig kommt es leider zu Diebstählen mit hohem finanziellen Schaden für die betroffenen Firmen. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 08:59

    POL-RBK: Odenthal - Betrüger rufen aktuell vermehrt Seniorinnen und Senioren in Odenthal an

    Odenthal (ots) - In den letzten Tagen ist es vermehrt zu Anrufen bei Seniorinnen und Senioren in Odenthal gekommen, bei denen Betrüger es auf die Wertgegenstände der Angerufenen abgesehen haben. Am gestrigen Tag (09.02.) wurde unter anderem ein Senior im Ortsteil Bülsberg von angeblichen Polizisten angerufen, die vorgaben, dass sämtliche Wertgegenstände vor einer ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:07

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Raubdelikt kurz vor Ladenschluss

    Bergisch Gladbach (ots) - Am Samstagabend (07.02.), kam es kurz vor Ladenschluss zu einem Raubdelikt in einem Discounter in der Straße Lustheide. Gegen 21:00 Uhr wurde die Kassiererin eines Discounters von einer männlichen Person an der Kasse mit einem Messer bedroht. Die Person hatte zunächst Ware auf das Kassenband gelegt und verlangte dann plötzlich die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die Mitarbeiterin dem Täter ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 08:55

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Hochwertiger Schmuck bei Einbruch entwendet

    Bergisch Gladbach (ots) - Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in ein Einfamilienhaus in Refrath eingebrochen. Dabei stahlen sie hochwertigen Schmuck. Gestern Mittag (08.02.), gegen 12:05 Uhr, informierte ein Mann die Polizei. Er hatte kurz zuvor festgestellt, dass in das Einfamilienhaus in der Straße Im Höffgen eingebrochen worden war. Mehrere Räume hatten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren