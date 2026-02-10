Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Baumaschinen aus Handwerkerfahrzeug ohne Aufbruchspuren gestohlen

Kürten (ots)

Gestern Morgen (09.02.) ist ein Anzeigenerstatter bei der Polizeiwache Bergisch Gladbach erschienen, nachdem ihm um kurz vor 07:00 Uhr ein Diebstahl aus seinem Firmenfahrzeug aufgefallen war.

Der Van der Marke Renault stand seit Freitagabend (06.02.) in der Straße Kirchberg im Ortsteil Dürscheid geparkt und war nach Angaben des Anzeigenerstatters verschlossen. Aus dem Fahrzeug wurden mehrere Baugeräte entwendet, wobei der genaue Wert noch nicht beziffert werden konnte.

Aufbruchspuren waren zunächst nicht erkennbar, so dass der genaue Tathergang noch nicht bekannt ist.

Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen. Wer verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Tatortes gemacht hat, wendet sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg. Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention / Opferschutz weist darauf hin, dass hochwertige Maschinen und Werkzeuge nicht in Fahrzeugen gelagert werden sollten, wenn diese für eine längere Dauer unbeaufsichtigt sind und im öffentlichen Raum abgestellt werden. Regelmäßig kommt es leider zu Diebstählen mit hohem finanziellen Schaden für die betroffenen Firmen. (ct)

