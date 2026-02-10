Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Betrüger rufen aktuell vermehrt Seniorinnen und Senioren in Odenthal an

Odenthal (ots)

In den letzten Tagen ist es vermehrt zu Anrufen bei Seniorinnen und Senioren in Odenthal gekommen, bei denen Betrüger es auf die Wertgegenstände der Angerufenen abgesehen haben.

Am gestrigen Tag (09.02.) wurde unter anderem ein Senior im Ortsteil Bülsberg von angeblichen Polizisten angerufen, die vorgaben, dass sämtliche Wertgegenstände vor einer Einbrecherbande in Sicherheit gebracht werden müssten. Dazu würden in Kürze Polizisten vorbeikommen, die diese polizeilichen Sicherung übernehmen würden. Geistesgegenwärtig verständigte der Senior seinen Sohn, welcher umgehend die Polizei in Kenntnis setzte, so dass eine Übergabe von Wertgegenständen verhindert werden konnte.

Die echte Polizei erschien am Wohnort des Seniors, hat jedoch keine Tatverdächtigen im Umfeld angetroffen und eine Strafanzeige wegen versuchten Betruges aufgenommen.

Die Polizei warnt immer wieder vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen zum Nachteil meist älterer Mitmenschen. Aktuell gehen derartige Anrufe vermehrt in der Gemeinde Odenthal ein, möglicherweise sind aber auch schon bald wieder andere Städte und Gemeinden des Kreisgebietes im Visier der Betrüger.

Achten Sie bitte auf sich, Ihre Angehörigen und andere Mitmenschen. Warnen Sie diese vor derartigen Anrufen. Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und geben Sie keine Informationen am Telefon preis. Händigen Sie niemals Wertgegenstände oder Bargeld an Unbekannte aus, auch wenn diese vorgeben im Auftrag von einer Polizeidienststelle, der Staatsanwaltschaft oder einem Amtsgericht zu handeln. Im Zweifelsfall verständigen Sie die örtliche Polizei. Wenn Sie weitergehenden Beratungsbedarf haben, wenden Sie sich auch gerne an unsere Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention unter Tel. 02202 205-444. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell