Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Hochwertiger Schmuck bei Einbruch entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in ein Einfamilienhaus in Refrath eingebrochen. Dabei stahlen sie hochwertigen Schmuck.

Gestern Mittag (08.02.), gegen 12:05 Uhr, informierte ein Mann die Polizei. Er hatte kurz zuvor festgestellt, dass in das Einfamilienhaus in der Straße Im Höffgen eingebrochen worden war. Mehrere Räume hatten die Täter durchsucht und dabei hochwertigen Schmuck mit einem geschätzten Wert im niedrigen fünfstelligen Bereich entwendet.

Zuvor waren sie in das Haus gelangt, indem sie ein Badezimmerfenster mit einem Pflasterstein eingeworfen hatten. Der Mann, der die Polizei gerufen hat, hatte sich zuletzt am Freitagabend (06.02.) gegen 18:45 Uhr in dem Haus aufgehalten.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und veranlasste eine Spurensicherung.

Zeugen, die zwischen Freitagabend und Sonntagmittag verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Einfamilienhauses gemacht haben, melden sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell