PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Augsburg (ots)

Göggingen / Bundesstraße B 17 / FR Süden - Bereits am Mittwoch (28.01.2026) verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Verkehrsunfall auf der B 17.

Gegen 18.00 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit einem grauen Hyundai die B 17 in Fahrtrichtung Süden. Kurz nach der Auffahrt Eichleitnerstraße im Bereich der Bahnunterführung wechselte der 44-Jährige vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Der Unbekannte befuhr mit seinem weißen VW Passat offenbar bereits den linken Fahrstreifen. Hierbei übersah er das Auto des 44-Jährigen und fuhr ungebremst auf. Es wurde niemand verletzt. Die Beteiligten sowie Zeugen fuhren anschließend zur Ausfahrt Göggingen. Hierbei zog der Unbekannte jedoch kurz vor der baulichen Trennung wieder zurück auf die B 17 und setzte seine Fahrt fort. Eine sofortige Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 13:19

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Montag (02.02.2026) war ein 24-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Rosenaustraße unterwegs. Gegen 23.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 24-Jährigen fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 13:19

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Enkeltrick

    Augsburg (ots) - Augsburg - Am Montag (02.02.2026) meldete sich gegen 13.15 Uhr ein bislang unbekannter Anrufer bei einem 92-Jährigen und gab sich als Polizeibeamter aus. Dabei gab er an, seine Enkelin habe einen tödlichen Verkehrsunfall verschuldet. Am Telefon forderte der Anrufer zudem eine Kaution von dem 92-Jährigen, um eine Untersuchungshaft gegen seine Enkelin abzuwenden. Obwohl dem 92-Jährigen die Masche ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 13:17

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand

    Augsburg (ots) - Hochfeld - Am Montag (02.02.2026) kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Robert-Gerber-Straße. Es wurden keine Personen verletzt. Gegen 23.00 Uhr teilten Anwohner den Brand beim Notruf mit. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Höhe des Sachschadens liegt im unteren sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren