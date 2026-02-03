Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Augsburg (ots)

Göggingen / Bundesstraße B 17 / FR Süden - Bereits am Mittwoch (28.01.2026) verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Verkehrsunfall auf der B 17.

Gegen 18.00 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit einem grauen Hyundai die B 17 in Fahrtrichtung Süden. Kurz nach der Auffahrt Eichleitnerstraße im Bereich der Bahnunterführung wechselte der 44-Jährige vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Der Unbekannte befuhr mit seinem weißen VW Passat offenbar bereits den linken Fahrstreifen. Hierbei übersah er das Auto des 44-Jährigen und fuhr ungebremst auf. Es wurde niemand verletzt. Die Beteiligten sowie Zeugen fuhren anschließend zur Ausfahrt Göggingen. Hierbei zog der Unbekannte jedoch kurz vor der baulichen Trennung wieder zurück auf die B 17 und setzte seine Fahrt fort. Eine sofortige Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen.

