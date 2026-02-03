Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Enkeltrick

Augsburg (ots)

Augsburg - Am Montag (02.02.2026) meldete sich gegen 13.15 Uhr ein bislang unbekannter Anrufer bei einem 92-Jährigen und gab sich als Polizeibeamter aus. Dabei gab er an, seine Enkelin habe einen tödlichen Verkehrsunfall verschuldet.

Am Telefon forderte der Anrufer zudem eine Kaution von dem 92-Jährigen, um eine Untersuchungshaft gegen seine Enkelin abzuwenden. Obwohl dem 92-Jährigen die Masche bekannt war, ließ er sich durch das sehr dominante Verhalten des Anrufers einschüchtern und übergab schließlich Wertgegenstände im hohen fünfstelligen Euro Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Betrugs.

Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - - Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen. - - Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer. - Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus. - Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung. - - Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links: https://www.polizei.bayern.de/nmmo und https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell