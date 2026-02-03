PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Enkeltrick

Augsburg (ots)

Augsburg - Am Montag (02.02.2026) meldete sich gegen 13.15 Uhr ein bislang unbekannter Anrufer bei einem 92-Jährigen und gab sich als Polizeibeamter aus. Dabei gab er an, seine Enkelin habe einen tödlichen Verkehrsunfall verschuldet.

Am Telefon forderte der Anrufer zudem eine Kaution von dem 92-Jährigen, um eine Untersuchungshaft gegen seine Enkelin abzuwenden. Obwohl dem 92-Jährigen die Masche bekannt war, ließ er sich durch das sehr dominante Verhalten des Anrufers einschüchtern und übergab schließlich Wertgegenstände im hohen fünfstelligen Euro Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Betrugs.

Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps:

   - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. -
   - Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen. -
   - Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage 
     bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen 
     bekannten Telefonnummer.
   - Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst 
     heraus. - Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre 
     Wohnung. -
   - Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den 
     polizeilichen Notruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links: https://www.polizei.bayern.de/nmmo und https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

