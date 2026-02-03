Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am Montag (02.02.2026) kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Robert-Gerber-Straße. Es wurden keine Personen verletzt.

Gegen 23.00 Uhr teilten Anwohner den Brand beim Notruf mit. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Höhe des Sachschadens liegt im unteren sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell