Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach unbefugtem Gebrauch eines Autos

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Sonntag (01.02.2026) nahmen sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einem nicht abgesperrten Auto in der Radaustraße an und stellten das Auto schließlich in der Dekan-Mayer-Straße wieder ab.

Gegen 19.15 Uhr stellte die Eigentümerin ihr Auto am rechten Fahrbahnrand ab. Hierbei vergaß sie die Fahrzeugschlüssel und lies das Auto unversperrt zurück. Im Rahmen der Fahndung stellte eine Streife das Auto in der Dekan-Mayer-Straße parkend fest. Das Auto war verschlossen. Zudem entwendeten die Unbekannten Wertgegenstände aus dem Auto. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen unbefugten Gebrauchs eines Kraftwagens. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

