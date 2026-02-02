Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Alsmoos - Am Samstag (31.01.2026) verschaffte sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Haus.

Zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr, entwendete ein oder mehrere unbekannte Täter mehrere Wertgegenstände. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch geklärt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell