PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Alsmoos - Am Samstag (31.01.2026) verschaffte sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Haus.

Zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr, entwendete ein oder mehrere unbekannte Täter mehrere Wertgegenstände. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch geklärt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 14:41

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Auto ohne Zulassung und Fahrer ohne Führerschein

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Sonntag (01.02.2026) war ein 50-jähriger Autofahrer ohne Führerschein mit einem nicht zugelassenen Auto in der Mindelheimer Straße unterwegs. Gegen 17.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 50-Jährige ohne Führerschein unterwegs war. Weiter stellte sich ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 14:41

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach unbefugtem Gebrauch eines Autos

    Augsburg (ots) - Göggingen - Am Sonntag (01.02.2026) nahmen sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einem nicht abgesperrten Auto in der Radaustraße an und stellten das Auto schließlich in der Dekan-Mayer-Straße wieder ab. Gegen 19.15 Uhr stellte die Eigentümerin ihr Auto am rechten Fahrbahnrand ab. Hierbei vergaß sie die Fahrzeugschlüssel und lies das ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 14:40

    POL Schwaben Nord: Polizei verhindert Trunkenheitsfahrt

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Sonntag (01.02.2026) befand sich ein 41-Jähriger schlafend in seinem Auto in der Kolbergstraße. Gegen 15.30 Uhr stellte eine Streife den 41-Jährigen schlafend in seinem Auto fest. Bei der anschließenden Kontrolle stellen die Beamten fest, dass der 41-Jährige offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die Beamten unterbanden die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren