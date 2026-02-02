Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Auto ohne Zulassung und Fahrer ohne Führerschein

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Sonntag (01.02.2026) war ein 50-jähriger Autofahrer ohne Führerschein mit einem nicht zugelassenen Auto in der Mindelheimer Straße unterwegs.

Gegen 17.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 50-Jährige ohne Führerschein unterwegs war. Weiter stellte sich heraus, dass das benutzte Auto des 50-Jährigen bereits seit knapp einem Jahr außer Betrieb gesetzt war.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Fahrzeugzulassungsverordnung gegen den 50-Jährigen. Der 50-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell