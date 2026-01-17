Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Zweibrücken (ots)

Am 16.01.2025 konnte um 23:40 Uhr während der Streifenfahrt in der Friedrich-Ebert-Straße auf dem Parkplatz des dortigen Netto-Marktes ein VW in unsicherer Fahrweise beim Rangieren festgestellt werden. Bei der beabsichtigten Kontrolle versuchte die Fahrerin noch schnell vom Fahrersitz auf den Beifahrersitz zu wechseln. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die 30-jährige Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Den Polizeibeamten gegenüber erklärte sie, lediglich geübt zu haben. |PIZW

