Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Pkw kollidiert auf Bahnübergang mit Güterzug - Fahrer leicht verletzt

Leichlingen (ots)

Gestern Abend (10.02.), gegen kurz vor 21:00 Uhr, ist es am Bahnübergang des Leichlinger Bahnhofs zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Güterzug gekommen. Es entstand hoher Sachschaden und der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Aufgrund von Bauarbeiten ist die vorhandene Schranken- sowie die Lichtzeichenanlage am Bahnhof aktuell außer Betrieb. Stattdessen befanden sich zwei Mitarbeiter eines Unternehmens vor Ort, die den Bahnübergang immer dann für Fußgänger und Fahrzeuge sperren sollen, wenn ein Zug in den Bahnhof einfährt oder diesen verlässt.

Der Fahrer eines Pkw der Marke VW, ein 23-jähriger Leichlinger, fuhr nach aktuellem Erkenntnisstand aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Richtung Hochstraße. Bei Überquerung des Bahnübergangs kam es zum Zusammenstoß mit einem Güterzug, der den Pkw des Leichlingers erfasste. Der 42-jährige Lokführer aus Oberhausen war zu diesem Zeitpunkt mit seiner Lokomotive und 13 Wagons unterwegs in Fahrtrichtung Köln.

Der Pkw-Fahrer wurde bei der Kollision glücklicherweise nur leicht verletzt und kam zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Lokführer blieb unverletzt.

Der Sachschaden wird insgesamt auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Warum der Bahnübergang zum Zeitpunkt der Überquerung nicht abgesperrt war, ist nun unter anderem Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariats. (ct)

