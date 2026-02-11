Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrüche in Moitzfelder Einfamilienhäuser

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Dienstag (10.02.) wurde die Polizei zu zwei Einbrüchen im Bergisch Gladbacher Stadtteil Moitzfeld gerufen.

Zunächst meldete die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße Ehrenfeld einen Einbruch in ihr Eigenheim. Laut ihren Angaben hatte sie das Haus zuvor gegen 16:40 Uhr verlassen und musste bei ihrer Rückkehr um 19:45 Uhr mehrere durchwühlte Räumlichkeiten feststellen. Die Täter entwendeten einen zweistelligen Bargeldbetrag. Weitere Angaben zu entwendeten Gegenständen konnte die Bewohnerin zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht tätigen.

Kurz darauf wurden die Polizisten in die Franz-Coenen-Straße gerufen. Der Bewohner des dortigen Einfamilienhauses gab an, das Haus gegen 17:30 Uhr verlassen zu haben. Bei seiner Rückkehr um 20:45 Uhr stellte er fest, dass unbekannte Täter in sein Haus eingebrochen waren und sämtliche Räumlichkeiten im Obergeschoss durchsucht hatten. Die Polizisten stellten zudem mehrere Hebelmarken an diversen Türen und Fenstern des Hauses fest. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Haustürschlüssel entwendet.

Eine Nachbarin gab gegenüber den Polizisten an, dass sie in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr Geräusche am Haus des Geschädigten wahrgenommen hatte.

Die Polizei nahm in beiden Fällen eine Strafanzeige auf und hat an beiden Tatorten auch bereits eine Spurensicherung veranlasst. Sollten Sie etwas Verdächtiges im Umkreis der beiden Straßen beobachtet haben, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell