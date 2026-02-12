Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Über Balkon in Erdgeschosswohnung eingestiegen

Leichlingen (ots)

In einem Abwesenheitszeitraum zwischen 14:15 Uhr und 20:50 Uhr sind bislang Unbekannte am gestrigen Tag (11.02.) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Büscherhof eingebrochen.

Offenbar waren die Täter über einen Balkon in die Erdgeschosswohnung gelangt. Als die Mieter nach Hause kamen, stellten sie die offen stehende aufgehebelte Balkontür fest. Außerdem standen mehrere Schränke und Schubladen offen und wurden offensichtlich durchwühlt.

Ob etwas gestohlen wurde, konnten die Bewohner zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme durch die alarmierte Polizei noch nicht sagen. Zum Tatort wird heute der Erkennungsdienst fahren, um eine Spurensicherung vorzunehmen.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0 entgegen.

Wenn Sie wissen möchten, wie Sie Ihre eigenen vier Wände besser vor Einbrechern schützen können, wenden Sie sich gerne an unsere Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention unter der Rufnummer 02202 205-444 oder senden Sie eine E-Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell