Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Schwerer Verkehrsunfall auf der K 223 - Fahranfängerin lebensgefährlich verletzt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Süderwalsede (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am heutigen Morgen gegen 7:30 Uhr auf der Kreisstraße 223 zwischen Kreepen und Süderwalsede. Eine 18-jährige Fahranfängerin verunglückte mit ihrem Opel in einer Linkskurve und wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Nach Angaben der Polizei geriet die junge Frau aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug, touchierte zunächst einen Straßenbaum und prallte anschließend gegen einen weiteren Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug im Dachbereich stark eingedrückt und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt.

Umgehend wurden mehrere Feuerwehren alarmiert. Im Einsatz waren die zuständige Ortsfeuerwehr Süderwalsede, die Feuerwehren Bothel und Kirchwalsede sowie aus den Nachbargemeinden die Feuerwehren Ahausen und Verden. Neben dem Rettungsdienst mit Notarzt und Rettungswagen war auch die Polizei vor Ort.

Die Rettung der Verletzten gestaltete sich zunächst schwierig, da das Fahrzeug auf dem Dach lag und der Zugang zur eingeklemmten Person erschwert war. Mithilfe hydraulischer Rettungsgeräte gelang es den Einsatzkräften jedoch, die Fahrerin zügig zu befreien und an den Rettungsdienst zu übergeben.

Die 18-Jährige wurde nach der Erstversorgung noch an der Unfallstelle unverzüglich in ein Krankenhaus nach Rotenburg transportiert. Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die K 223 war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell