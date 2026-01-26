Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Schwerer Bahnunfall während laufendem Autobahneinsatz

Sottrum (ots)

Noch während eines laufenden Einsatzes auf der Autobahn erhielt der Einsatzleiter der Feuerwehr Sottrum über Funk einen weiteren Einsatzauftrag. Laut Meldung der Leitstelle kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer Person und einem Zug auf der Bahnstrecke Bremen-Hamburg, auf Höhe des Riegesee in Sottrum.

Da die Ortsfeuerwehr Sottrum zu diesem Zeitpunkt noch an den Autobahneinsatz gebunden war, griff die neu eingeführte georeferenzierte Alarmierung. Infolgedessen wurden die Ortsfeuerwehren Hellwege, Stuckenborstel und Rotenburg alarmiert.

Parallel dazu wurden umgehend erste Fahrzeuge aus dem laufenden Autobahneinsatz herausgelöst und zur Bahnstrecke entsandt.

Vor Ort unterstützten die Einsatzkräfte ein Großaufgebot an Rettungskräften. Die Bahnstrecke sowie der umliegende Bereich wurden umfassend ausgeleuchtet, um die Unfallaufnahme und die anschließenden Maßnahmen zu ermöglichen. Zudem kümmerten sich Feuerwehr und Rettungsdienst um die Betreuung der Fahrgäste sowie des Lokführers, der einen Schock erlitt.

Für die betroffene Person kam leider jede Hilfe zu spät - sie überlebte den Zusammenstoß nicht. Auch bei der Bergung unterstützten die eingesetzten Feuerwehren die weiteren Kräfte vor Ort.

Zum Großaufgebot zählten insgesamt 14 Fahrzeuge der Feuerwehr, ergänzt durch Kräfte des Rettungsdienstes, der Bundes- und Landespolizei und der örtlichen Polizei. Ebenfalls anwesend war die Einsatzleitgruppe der Samtgemeinde Sottrum sowie der stellvertretende Gemeindebrandmeister und der stellvertretende Abschnittsleiter Björn Becker. Notfallmanager der Deutschen Bahn befanden sich ebenfalls an der Einsatzstelle.

Im Anschluss an den Einsatz wurde eine ausführliche Nachbesprechung durchgeführt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden von der Tatortgruppe der Polizei übernommen. Während des gesamten Einsatzes blieb die Bahnstrecke vollständig gesperrt.

