Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Verkehrsunfall auf der Autobahn mit 4 leicht verletzten Personen

Sottrum (ots)

Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr Sottrum zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Autobahn A1 in Fahrtrichtung Hamburg alarmiert. Infolge eines Unfalls mit mehreren beteiligten Fahrzeugen kamen zwei Pkw von der Fahrbahn ab und landeten auf dem Dach in einem Straßengraben bzw. Seitenraum.

Neben zahlreichen Rettungskräften wurde auch die Ortsfeuerwehr Sottrum alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte zwei beschädigte Pkw sowie vier leicht verletzte Personen fest. Eine zunächst gemeldete Rauchentwicklung an einem der Fahrzeuge konnte nicht bestätigt werden. Es traten lediglich geringe Mengen an Betriebsstoffen aus, die durch die Feuerwehr aufgenommen wurden.

Im Einsatz befanden sich vier Fahrzeuge der Feuerwehr Sottrum, mehrere Streifenwagen der Polizei, vier Rettungswagen, ein Notarztwagen, der organisatorische Leiter Rettungsdienst sowie der Einsatzleitwagen der Unterstützungsgruppe des Rettungsdienstes. Die verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Über das Austreten der Betriebsstoffe wurde die zuständige Untere Wasserbehörde des Landkreises Rotenburg informiert.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

