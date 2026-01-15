Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Bauwagen brennt in Wilstedt

Bild-Infos

Download

Wilstedt (ots)

Am Mittwoch, den 14. Januar 2026, wurde die Feuerwehr Wilstedt um 14:43 Uhr zum ersten Einsatz des Jahres alarmiert. Das Einsatzstichwort lautete: "FK1 - Brennt Anhänger/Bauwagen" in der Hauptstraße in Wilstedt. Zusätzlich wurden die Feuerwehr Buchholz mit einem Löschgruppenfahrzeug (LF) sowie die Feuerwehr Tarmstedt mit einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) alarmiert.

An der Einsatzstelle angekommen stellten die Einsatzkräfte aus Wilstedt fest, dass es in einem Bauwagen brannte. Ein ausgerüsteter Trupp unter Atemschutz ging mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vor und konnte das Feuer zügig unter Kontrolle bringen. Die verbrannten Gegenstände wurden aus dem Bauwagen ins Freie gebracht und die betroffenen Bereiche wurden mithilfe einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester kontrolliert.

Die Kameraden aus Tarmstedt stellten kurzzeitig einen Sicherheitstrupp, konnten die Einsatzstelle jedoch nach kurzer Bereitstellung wieder verlassen. Gleiches galt für die mit alarmierten Kameraden aus Buchholz. Ebenfalls an der Einsatzstelle befanden sich ein Rettungswagen sowie die Polizei aus Tarmstedt. Gegen 16:00 Uhr war der Einsatz beendet. Die Feuerwehr Wilstedt war mit dem Tanklöschfahrzeug (TLF), dem Einsatzleitwagen (ELW) und dem Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) vor Ort.

Nun zur Frage: Wo war das Wilstedter HLF? Zwei Kameraden hatten sich zum Zeitpunkt der Alarmierung bereits im Feuerwehrhaus getroffen und waren gerade dabei, das Fahrzeug nach einem Werkstattaufenthalt vom Service abzuholen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell