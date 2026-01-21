Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Zwei PKW überschlagen

Tarmstedt (ots)

Die Ortsfeuerwehr Tarmstedt wurde am Dienstagabend um 19:26 Uhr durch die Polizei zu einer Einsatzstelle alarmiert. Das Einsatzstichwort lautete "Hilfeleistung nach Verkehrsunfall - zwei Pkw überschlagen".

Unmittelbar nach der Alarmierung machten sich die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Tarmstedt auf den Weg zur gemeldeten Einsatzstelle am Holschendorfer Weg. Bereits während der Anfahrt erhielten die Einsatzkräfte über Funk weiterführende Informationen zur Lage vor Ort.

Nach ersten Erkenntnissen hatte sich ein Verkehrsunfall im Zusammenhang mit einer polizeilichen Verfolgungsfahrt ereignet. Ein Pkw versuchte, infolge der Verfolgung ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Dabei verloren beide Fahrzeugführer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge, woraufhin sich beide Pkw überschlugen. Der Unfallverursacher sowie eine weitere Fahrzeugführerin wurden hierbei verletzt. Zudem befand sich ein Hund in einem der beteiligten Fahrzeuge.

Beim Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Lage. Glücklicherweise waren keine Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt oder eingeschlossen, sodass keine technische Rettung erforderlich war.

Die Hauptaufgaben der Ortsfeuerwehr Tarmstedt bestanden in der Absicherung der Unfallstelle, der kurzzeitigen Unterstützung bei der Verletztenbetreuung, da die Rettungsmittel eine längere Anfahrtszeit hatten, sowie der Sicherstellung des Brandschutzes und der Ausleuchtung der Einsatzstelle zur Unterstützung der polizeilichen Unfallaufnahme.

Nach dem Eintreffen des Rettungsdienstes wurden die beiden verletzten Personen durch zwei Rettungswagen medizinisch versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der im Fahrzeug befindliche Hund wurde unverletzt an geeignete Personen übergeben und in Obhut genommen.

Die beteiligten Pkw wurden bei dem Unfall stark beschädigt. Nach dem Abtransport der verletzten Personen verblieb die Feuerwehr weiterhin an der Einsatzstelle, um diese für die polizeiliche Unfallaufnahme auszuleuchten. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und die Ortsfeuerwehr Tarmstedt konnte den Einsatz beenden und einrücken.

