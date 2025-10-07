PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPRP: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Am Montag (06.10.2025), zwischen 11 und 13:30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung im 5.Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Hanns-Fey-Straße (Höhe Albrecht-Dürer-Ring) in Frankenthal ein. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.  

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

