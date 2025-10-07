Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (06.10.2025), gegen 6:45 Uhr, waren eine 52-jährige Autofahrerin und ein 61-jähriger Busfahrer hintereinander auf der Wormser Straße in Richtung B9 unterwegs. Kurz nach der Kreuzung Dürkheimer Straße wechselte ein vor der 52-Jährigen fahrender, weißer Kleinwagen die Spur, weshalb die Autofahrerin unvermittelt stark abbremsen musste. Der 61-jährige Busfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr der Autofahrerin auf. Der Fahrer des weißen Kleinwagens entfernte sich von der Unfallörtlichkeit.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf die Identität des unbekannten Fahrzeugführers geben?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell