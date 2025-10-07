POL-PPRP: Radfahrer bei Unfall verletzt
Ludwigshafen (ots)
An Montag (06.10.2025), gegen 15:30 Uhr, kam es an der Kreuzung der Friedrich-Profit-Straße mit der Eschenbachstraße zu einem Unfall zwischen einem 38-jährigen Autofahrer und einem 57-jährigen Radfahrer, nachdem der Autofahrer Vorfahrt des Radfahrers missachtete. Der Radfahrer stürzte, verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.
