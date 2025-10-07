POL-PPRP: Radfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht zum Montag (06.10.2025), gegen 1:45 Uhr, alarmierten Anwohner die Polizei, nachdem ein 22-Jähriger mit einem VW gegen eine Mauer am Danziger Platz gefahren und anschließend auf sein eigenes Auto eingeschlagen habe. Der junge Mann konnte wenig später durch Polizeikräfte in der Wohnung eines Verwandten in unmittelbarer Nähe angetroffen werden. Da er erheblich alkoholisiert war und sich ...

mehr