PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

An Montag (06.10.2025), gegen 15:30 Uhr, kam es an der Kreuzung der Friedrich-Profit-Straße mit der Eschenbachstraße zu einem Unfall zwischen einem 38-jährigen Autofahrer und einem 57-jährigen Radfahrer, nachdem der Autofahrer Vorfahrt des Radfahrers missachtete. Der Radfahrer stürzte, verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.  

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 14:51

    POL-PPRP: Betrunkener Autofahrer kollidiert mit Hauswand

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht zum Montag (06.10.2025), gegen 1:45 Uhr, alarmierten Anwohner die Polizei, nachdem ein 22-Jähriger mit einem VW gegen eine Mauer am Danziger Platz gefahren und anschließend auf sein eigenes Auto eingeschlagen habe. Der junge Mann konnte wenig später durch Polizeikräfte in der Wohnung eines Verwandten in unmittelbarer Nähe angetroffen werden. Da er erheblich alkoholisiert war und sich ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 14:50

    POL-PPRP: Fahrzeugscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (05.10.2025), zwischen 14 und 21 Uhr, schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines in der Von-Weber-Straße (zwischen Mendelssohnstraße und Lisztstraße) abgestellten Renault Traffic ein. Entwendet wurde aus dem Fahrzeuginneren nichts. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 10:56

    POL-PPRP: ROADPOL - Kontrollwoche "Focus on the road" vom 06.10.2025 bis 12.10.2025

    Präsidialbereich (ots) - Im Zeitraum vom 06. bis 12. Oktober 2025 finden im Rahmen der europaweiten ROADPOL Kontrollwoche "Focus on the road" im Polizeipräsidium Rheinpfalz u. a. Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung und Verhinderung von Ablenkungsverstößen im Straßenverkehr statt. Laut Verkehrsunfallstatistik ereigneten sich in PP Rheinpfalz im Jahr 2024 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren