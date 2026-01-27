Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Nissan gerät in Brand

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Sittensen (ots)

Ein Nissan Qashqai geriet am Dienstagvormittag gegen 10.40 Uhr aus ungeklärter Ursache auf der Stader Straße im Kreuzungsbereich zur BAB 1 in Brand.

Bei Eintreffen der Feuerwehr Sittensen stand der Motorbereich bereits in Flammen. Umgehend ging ein Trupp unter Atemschutz gegen das Feuer vor. Nachdem die Flammen weitestgehend gelöscht waren, wurde das Fahrzeug wiederholt mit einer Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester kontrolliert. Diese konnten so gezielt bekämpft werden. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Er wurde zur Kontrolle in ein nahegelegenes Klinikum gebracht.

Für die Lösch- und Bergungsarbeiten mussten die Kreuzung der Stader Straße sowie die Anschlussstelle der BAB 1 voll gesperrt werden. Nach über einer Stunde war der Einsatz für die Sittenser Feuerwehr beendet. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei aufgenommen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell