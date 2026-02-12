PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Einbrecher schlagen Terrassentür ein - Beute noch unbekannt

Rösrath (ots)

Gestern Nachmittag (11.02.) ist die Polizei zu einem Einfamilienhaus in Hoffnungsthal gerufen worden, nachdem der Besitzer einen Einbruch festgestellt hatte.

Der Besitzer des Hauses in der Straße In der Schneekaule war mehrere Tage abwesend und stellte den Einbruch bei seiner Rückkehr fest. Offenbar haben bislang unbekannte Täter die Rollläden einer Terrassentür hochgeschoben, dann die Glasscheibe der Terrassentür eingeschlagen und so die Tür von außen geöffnet.

Diverse Schränke und Schubladen im Inneren wurden offenbar geöffnet und durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

Der Erkennungsdienst wurde benachrichtigt, um eine Spurensicherung am Tatobjekt vorzunehmen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0 entgegen. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 08:22

    POL-RBK: Leichlingen - Über Balkon in Erdgeschosswohnung eingestiegen

    Leichlingen (ots) - In einem Abwesenheitszeitraum zwischen 14:15 Uhr und 20:50 Uhr sind bislang Unbekannte am gestrigen Tag (11.02.) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Büscherhof eingebrochen. Offenbar waren die Täter über einen Balkon in die Erdgeschosswohnung gelangt. Als die Mieter nach Hause kamen, stellten sie die offen stehende ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 08:47

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Pkw erfasst erst Fahrradfahrerin und danach Fußgängerin

    Bergisch Gladbach (ots) - Gestern Nachmittag (10.02.) hat sich in Bensberg ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurden zwei Frauen verletzt, eine von ihnen schwer. Eine 86-jährige Bergisch Gladbacherin war gegen 14:40 Uhr in ihrem Pkw der Marke VW auf der Kölner Straße in Fahrtrichtung Bensberg unterwegs. Nach ihren Angaben wollte sie nach rechts auf die Straße Kaule ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 08:40

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrüche in Moitzfelder Einfamilienhäuser

    Bergisch Gladbach (ots) - Am gestrigen Dienstag (10.02.) wurde die Polizei zu zwei Einbrüchen im Bergisch Gladbacher Stadtteil Moitzfeld gerufen. Zunächst meldete die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße Ehrenfeld einen Einbruch in ihr Eigenheim. Laut ihren Angaben hatte sie das Haus zuvor gegen 16:40 Uhr verlassen und musste bei ihrer Rückkehr um 19:45 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren