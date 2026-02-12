Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Einbrecher schlagen Terrassentür ein - Beute noch unbekannt

Rösrath (ots)

Gestern Nachmittag (11.02.) ist die Polizei zu einem Einfamilienhaus in Hoffnungsthal gerufen worden, nachdem der Besitzer einen Einbruch festgestellt hatte.

Der Besitzer des Hauses in der Straße In der Schneekaule war mehrere Tage abwesend und stellte den Einbruch bei seiner Rückkehr fest. Offenbar haben bislang unbekannte Täter die Rollläden einer Terrassentür hochgeschoben, dann die Glasscheibe der Terrassentür eingeschlagen und so die Tür von außen geöffnet.

Diverse Schränke und Schubladen im Inneren wurden offenbar geöffnet und durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

Der Erkennungsdienst wurde benachrichtigt, um eine Spurensicherung am Tatobjekt vorzunehmen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0 entgegen. (ct)

