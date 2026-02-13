Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Fröhlicher und friedlicher Karnevalszug

Kürten (ots)

Die Polizei zieht nach dem Karnevalszug in Bechen an Weiberfastnacht (12.02.) ein positives Fazit. Im Vergleich zu den Vorjahren gab es einen deutlichen Rückgang an Störungen und Straftaten.

Wegen des schlechten Wetters hatten sich weniger Jecken vor Beginn des Zuges an der Strecke versammelt. Rund um den Bereich "Esel", der Parkplatz neben dem Kreisverkehr Kölner Straße / Odenthaler Straße, war leider auch in diesem Jahr eine größere Anzahl von Jugendlichen und Heranwachsenden zusammengekommen, die erheblich alkoholisiert war.

Gegen 13:40 Uhr meldete das Ordnungsamt Kürten eine achtköpfige Personengruppe, die durch aggressives und provokantes Auftreten im Bereich "Esel" auffiel. Die Polizei führte bei der Gruppe erfolgreich eine gezielte Gefährderansprache durch. Danach ist die Gruppe nicht mehr in Erscheinung getreten, wurde aber weiterhin durch die Polizei im Blick gehalten.

Gegen 14:25 Uhr wurde eine männliche Person beim Abbrennen von Pyrotechnik beobachtet. Im Rahmen einer Kontrolle fand die Polizei bei ihm weitere Pyrotechnik und stellte sie sicher. Es wurde eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.

Gegen 15:40 Uhr fiel ein 20-Jähriger auf, der Wurfmaterial gezielt in Richtung Zugteilnehmender warf und nebenstehende Personen in Richtung der vorbeifahrenden Karnevalswagen schubste. Die Person erhielt einen Platzverweis für die Dauer des Zuges.

Gegen 15:50 Uhr wurde eine körperliche Auseinandersetzung und eine Sachbeschädigung an einem Kfz im Bereich der Odenthaler Straße gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei waren die beteiligten Personen nicht mehr vor Ort. Zeugen konnten aber eine Schilderung des Geschehens abgeben. Es wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung gefertigt.

Gegen 16:30 Uhr wurde eine Person angetroffen, die mit einem Platzverweis belegt worden war. Die Person wurde kurzfristig in Gewahrsam genommen.

Im Vergleich zu den Vorjahren hatte die Polizei jedoch rund um den Zug in Bechen deutlich weniger zu tun. Das schlechte Wetter hat dabei sicher eine Rolle gespielt. Dazu zählt jedoch auch, dass die polizeiliche Präsenz in diesem Jahr deutlich erhöht worden war. Zudem hat die Zusammenarbeit mit Sicherheitsdiensten und dem Kürtener Ordnungsamt hervorragend funktioniert.

Auch in den kommenden Tagen wird die Polizei Rhein-Berg mit zahlreichen Kräften im Einsatz sein, damit auch die anderen Karnevalszüge fröhlich und friedlich bleiben. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell