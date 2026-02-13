POL-RBK: Kürten - Fahrt unter Alkoholeinfluss endet mit hohem Sachschaden und Beschlagnahme des Führerscheins

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kürten (ots)

Gestern Abend (12.02.) um 18:45 Uhr ist es im Verlauf der Odenthaler Straße zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden gekommen.

Ein 43-jähriger Kürtener befuhr mit seinem Pkw der Marke Cupra die Odenthaler Straße und beabsichtigte an einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw der Marke Skoda vorbeizufahren. Dabei kollidierte er mit der Front seines Pkw mit dem Heckbereich des geparkten Personenkraftwagen. Es entstand erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Glücklicherweise hat sich der Fahrer bei der Kollision nicht verletzt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest im Rahmen der Unfallaufnahme ergab einen Wert von mehr als 1 Promille.

Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf circa 50.000 Euro geschätzt. Dem Unfallverursacher wurden in der Polizeiwache durch einen Arzt zwei Blutproben entnommen. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Beide Pkw mussten anschließend abgeschleppt werden. Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. (ct)

