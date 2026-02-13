Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizei beendet Drogenfahrt ++ Fahrt ohne Fahrerlaubnis ++ Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht ++

Rotenburg (ots)

++ Polizei beendet Drogenfahrt ++

Elsdorf. In der Nacht zu Freitag stoppten Beamte der Autobahnpolizei Sittensen einen VW, der auf der A1 in Richtung Bremen unterwegs war. Während der Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem 27-jährigen Fahrer Anzeichen einer Beeinflussung fest. Ein Drogenvortest brachte Klarheit: Der Mann stand unter dem Einfluss von Amphetamin. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

++ Fahrt ohne Fahrerlaubnis ++

Klein Meckelsen. Beamte der Polizei Zeven kontrollierten am Donnerstag eine 36-jährige VW-Fahrerin. Während der Verkehrskontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihr daraufhin untersagt. Gegen die Frau wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

++ Unter Drogeneinfluss am Steuer ++

Zeven. Am Donnerstagabend geriet ein 28-jähriger Autofahrer in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Im Rahmen der Kontrolle reagierte ein Drogenvortest positiv auf den Wirkstoff THC. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt.

++ Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht ++

Bremervörde. Am Donnerstag kam es gegen kurz vor neun Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Supermarktparkplatz in der Marktstraße. Vermutlich beim Rangieren stieß der Unfallverursacher gegen den geparkten Opel eines 66-Jährigen. Der Opel wurde durch den Zusammenstoß beschädigt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Die Polizei Bremervörde nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 04761/74890 entgegen.

++ Vorfahrtsverstoß hat verletzte Person zur Folge ++

Gnarrenburg. Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 74-jähriger Autofahrer die Straße Barkhausen. An der Einmündung zur Straße Carlshütte übersah er einen vorfahrtsberechtigten 27-Jährigen in seinem Seat. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 27-Jährige leicht verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird insgesamt auf rund 3.700 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell