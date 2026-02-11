Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zusatzinfo zum Einsatz "Beißender Geruch auf Schultoilette" ++ Bedrohung mit Fleischhammer ++ Unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs ++ Vorfahrt missachtet - Alkohol festgestellt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Zusatzinfo zum Einsatz "Beißender Geruch auf Schultoilette" ++

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer versuchten gefährlichen Körperverletzung. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.

++ Bedrohung mit Fleischhammer im Jugendzentrum ++

Scheeßel. Gestern gegen 17.17 Uhr wurde die Polizei zum Jugendzentrum in der Zevener Straße alarmiert, nachdem ein 18-Jähriger dort einen Mitarbeiter mit einem Fleischhammer bedroht hatte. Noch vor Eintreffen der Polizei konnte eine Mitarbeiterin den jungen Mann nach draußen drängen und die Tür verschließen. Daraufhin schlug der 18-Jährige mit dem Metallhammer gegen die Tür und beschädigte diese.

Anschließend floh er zu Fuß in Richtung Bahnhofstraße, wo er im Rahmen der Fahndung von Streifenwagen festgestellt wurde. Als die Beamten den Mann nach dem Fleischhammer durchsuchen wollten, widersetzte er sich den polizeilichen Maßnahmen. Er musste fixiert und in Polizeigewahrsam genommen werden.

Während der Verbringung beleidigte der Beschuldigte die Einsatzkräfte und trat in ihre Richtung. Gegen ihn wird unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

++ Unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs ++

Elsdorf. Beamte der Polizei Zeven hielten am späten Dienstagabend in der Eichenstraße einen Ford Tourneo für eine Verkehrskontrolle an. Dabei ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Rauschmittel. Der 38-jährige Fahrer pustete 2,34 Promille, zudem reagierte ein Drogenschnelltest positiv auf THC. Sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

++ Vorfahrt missachtet - Alkohol festgestellt ++

Wilstedt. Ein 23-jähriger VW-Fahrer übersah gestern gegen 21.54 Uhr beim Einbiegen in die Hauptstraße (K113) eine vorfahrtsberechtigte 69-jährige Polo-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge beschädigt wurden.

Bei einer Atemalkoholkontrolle stellten die Beamten beim Unfallverursacher einen Wert von 0,94 Promille fest. Er musste eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

