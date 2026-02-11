Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugen gesucht ++ Gefährliches Überholmanöver auf der B 75 ++ Rasenplatz in Fintel beschädigt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Gefährliches Überholmanöver auf der B 75 ++

Rotenburg. Bereits am Sonntag, den 01.02.2026, gegen 15.20 Uhr, befuhren ein Kleinwagen und ein weiterer Pkw hintereinander die B 75 in Richtung Scheeßel, nachdem sie zuvor über die Anschlussstelle Rotenburg-Ost aufgefahren waren. Kurz darauf mussten beide Fahrzeugführende stark abbremsen und an den Fahrbahnrand ausweichen, um einen Zusammenstoß mit einem weißen Cabrio Ford Mustang auf der Gegenfahrbahn zu verhindern. Der Ford-Fahrer hatte trotz Verbots mehrere Fahrzeuge überholt. Anschließend setzte der Mann am Steuer seine Fahrt fort und überholte weitere Fahrzeuge.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Zeuginnen und Zeugen - insbesondere Verkehrsteilnehmende, die überholt oder gefährdet wurden oder Angaben zum männlichen Fahrzeugführer machen können - werden gebeten, sich unter 04261/9470 bei der Polizei zu melden.

++ Rasenplatz beschädigt: Polizei sucht Zeugen ++

Fintel. Zwischen dem 09.02., ca. 17.00 Uhr, und dem Folgetag gegen 07.00 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Täter mit einem unbekannten Kraftfahrzeug auf den Rasenplatz in der Freudenthalstraße (Ecke Schneverdinger Str.) und beschädigte diesen. Die Schadenshöhe ist noch nicht abschließend bekannt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Rotenburg unter 04261/9470 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell