Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Erneuter Schlag gegen Drogenkriminalität

Rotenburg (Wümme) (ots)

Visselhövede. In der Nacht von Donnerstag (05.02.) auf Freitag (06.02.) sowie im weiteren Verlauf des Freitags führten Einsatzkräfte der Polizei erneut Durchsuchungsmaßnahmen im Stadtgebiet Visselhövede durch, nachdem bereits am Donnerstagmorgen zuvor mehrere Objekte durchsucht worden waren (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59459/6211390). Im Rahmen der Durchsuchungen wurden unter anderem nicht geringe Mengen Kokain, Cannabisprodukte, Schlagwaffen sowie weitere Beweismittel sichergestellt.

Die Maßnahmen richteten sich gegen drei Beschuldigte im Alter von 17 bis 20 Jahren. Die Polizei durchsuchte drei Wohnobjekte. Da zum Zeitpunkt der Maßnahmen keine Haftgründe vorlagen, wurden die Beschuldigten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

