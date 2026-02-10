Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: 20-jähriger in Zeven randaliert in Jugendherberge und bespuckt Polizeibeamte

Rotenburg (Wümme) (ots)

Zeven. Ein 20-jähriger Mann randalierte gestern gegen 22.00 Uhr in einer Jugendherberge zwischen Zeven und Badenstedt und beschädigte dabei eine Glastür. Auch beim Eintreffen der Polizei zeigte sich der Mann weiterhin aggressiv, sodass er in Gewahrsam genommen wurde.

Während der Verbringung zur Polizeidienststelle und in der Zelle beleidigte und bespuckte der Mann die eingesetzten Beamten und deutete immer wieder Kopfstöße an. Zudem schüttete er einen zuvor ausgehändigten Becher Wasser über einen Beamten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille.

Gegen den 20-Jährigen wird unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell