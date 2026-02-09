Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen ++ Kerze löst Zimmerbrand aus ++ Alkoholisierter Mann begeht mehrere Diebstähle ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen ++

Bremervörde. Am Samstag kam es im Zeitraum von etwa 12:00 Uhr bis 21:10 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl im Drosselstieg. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Anschließend flohen sie unerkannt. Ob und was entwendet wurde, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zeitraum ungewöhnliche Fahrzeuge, Personen oder Handlungen in der Umgebung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 04761/74890 mit der Polizei Bremervörde in Verbindung zu setzen.

++ Kerze löst Zimmerbrand aus ++

Sittensen. In der Bahnhofstraße kam es am Freitagabend zu einem Brand, bei dem die Feuerwehr ausrücken musste. Eine Frau hatte eine Kerze in ihrem Zimmer angezündet. Diese setzte ein Plissee in Brand. Der Frau gelang es, das Feuer eigenständig zu löschen, sodass die alarmierten Feuerwehren zeitnah wieder abrücken konnten. Verletzt wurde niemand.

++ Alkoholisierter Mann begeht mehrere Diebstähle ++

Ostervesede. Ein alkoholisierter 41-jähriger Mann betrat am Freitagmittag einen Hof in der Lünzener Straße, um sich nach Arbeit zu erkundigen. Da er niemanden antraf, betrat er durch eine unverschlossene Tür unerlaubt das Wohnhaus. Ein Bewohner bemerkte den Mann und verwies ihn des Hofes. Kurz darauf stellte er fest, dass ein Autoschlüssel sowie zwei Flaschen Alkohol fehlten.

Die alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein und konnte den Mann in der Benkeloher Straße antreffen. Das Diebesgut wurde bei ihm aufgefunden, sichergestellt und den Eigentümern zurückgegeben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille. Gegen den 41-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Kurze Zeit später fiel der Mann erneut polizeilich auf: In der Alten Dorfstraße betrat er jeweils eine Garage sowie einen Wintergarten zweier Wohnhäuser und entwendete erneut Getränke sowie einen Autoschlüssel. Eine Bewohnerin beobachtete die Tat. Die Polizei traf den 41-Jährigen erneut an und stellte auch dieses Diebesgut sicher.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann schließlich in polizeiliches Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell