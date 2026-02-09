Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Alkoholisierter Lkw-Fahrer prallt gegen Baum ++ Brandmeldealarm durch vergessenes Essen ++ Falscher Notruf löst Polizeieinsatz aus ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Alkoholisierter Lkw-Fahrer prallt gegen Baum ++

Elsdorf. Am Sonntagabend kollidierte ein Sattelzug zwischen Elsdorf und Abbendorf (L 131) ohne Fremdeinwirkung mit einem Baum. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug teilweise auf der Fahrbahn. Der 61-jährige Fahrer war aufgrund der Beschädigungen im Führerhaus eingeschlossen, jedoch nicht eingeklemmt.

Während der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht auf Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab 2,96 Promille. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun ermittelt. Der entstandene Sachschaden wird nach polizeilicher Ersteinschätzung auf rund 50.000 Euro beziffert.

++ Brandmeldealarm durch vergessenes Essen ++

Rotenburg. Am Freitagabend gegen 18.20 Uhr kam es in einem Mehrparteienhaus in der Brandenburger Straße zu einem Brandmeldealarm. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden vorsorglich evakuiert.

In der betroffenen Wohnung stellten die Einsatzkräfte eine Bewohnerin fest, die Essen auf dem Herd vergessen hatte, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Die Frau wurde vorsorglich wegen einer möglichen Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen Hausbewohner blieben unverletzt. Gebäudeschaden entstand nicht, sodass alle Personen in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

++ Falscher Notruf löst Polizeieinsatz aus ++

Sottrum. Am frühen Freitagabend rief ein bislang unbekannter Täter bei der Polizei an und gab an, an einer Anschrift in Sottrum seine Schwester niedergestochen zu haben. Eine sofortige Überprüfung brachte schnell Entwarnung: Den Bewohnerinnen und Bewohnern ging es gut, der mutmaßliche Anrufer lebte nicht an der Adresse.

Warum die Person mit männlicher Stimme die Straftat vortäuschte, ist derzeit unklar. Möglicherweise handelt es sich um einen sogenannten "Swatting"-Versuch, bei dem Polizeieinsätze durch falsche Behauptungen an der Anschrift Unbeteiligter provoziert werden.

Swatting ist ein gefährliches Phänomen und kann für Betroffene sowie deren Angehörige traumatisierende Folgen haben. Die Polizei hat strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell