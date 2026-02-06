Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schwerer Verkehrsunfall auf der A1 ++ Erneute Graffiti-Schmierereien an öffentlichen Einrichtungen ++ Betrunken mit landwirtschaftlichem Gespann unterwegs ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Schwerer Verkehrsunfall auf der A1 ++

BAB 1/Reeßum. Gestern gegen 21.05 Uhr kam es auf der A 1 in Richtung Bremen zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person.

Ein 40-jähriger Fahrer eines Land Rover mit Wohnwagenanhänger geriet ohne Fremdeinwirkung ins Schlingern, woraufhin sich das Gespann quer zur Fahrbahn stellte. Ein nachfolgender 63-jähriger Audi-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte in die Seite des Gespanns. Durch die Wucht des Aufpralls riss der Wohnwagen von der Anhängerkupplung ab, der Land Rover kippte auf die Seite.

Der 40-Jährige erlitt leichte Verletzungen, der 63-Jährige wurde schwer verletzt. Die Autobahn musste für die Unfallaufnahme mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der geschätzte Gesamtschaden liegt nach polizeilicher Ersteinschätzung bei rund 65.000 Euro.

++ Erneute Graffiti-Schmierereien an öffentlichen Einrichtungen ++

Zeven. Im Zeitraum vom vergangenen Mittwoch bis zum gestrigen Donnerstagvormittag hat eine bislang unbekannte Täterschaft erneut ein schwarzes Graffiti-Symbol an mehrere öffentliche Einrichtungen geschmiert. Betroffen sind ein Kindergarten im Schlehdornweg, die Grundschule in der Kanalstraße, die Berufsschule im Dammackerweg sowie das St.-Viti-Gymnasium.

Bei dem Symbol handelt es sich um dasselbe Zeichen, über das bereits kürzlich berichtet wurde: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59459/6207339

Die Polizei sucht weiterhin Zeuginnen und Zeugen und bittet um Hinweise unter 04281/9592-0.

++ Betrunken mit landwirtschaftlichem Gespann unterwegs ++

Hemsbünde. Beamte der Polizei Rotenburg stoppten am Donnerstagvormittag auf der B 440 bei Otterloh eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit zwei Anhängern.

Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 56-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab 2,33 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell