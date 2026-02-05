Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Mann durch Messerstich in Hiddingen schwer verletzt

Rotenburg (Wümme) (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Verden und der Polizeiinspektion Rotenburg

Visselhövede-Hiddingen. Heute Vormittag, gegen 10.00 Uhr, kam es in der Straße "Auf dem Horn" zu einem Messerangriff durch eine 36-jährige Frau zum Nachteil ihres 46-jährigen Ehemannes.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich die Frau offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand, als sie während eines Gesprächs plötzlich ein Küchenmesser ergriff und ihrem Mann in den Oberkörper stach. Anschließend verständigte sie eigenständig den Rettungsdienst.

Der 46-Jährige wurde bei dem Angriff schwer, nach aktuellen Erkenntnissen jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Verden ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Weiteres kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht mitgeteilt werden.

