Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Nchwuchswerbung: Ein Job, 110 Möglichkeiten! Polizei Niedersachsen lädt zur virtuellen Berufsinformation ein (Februar)

POL-ROW: Nchwuchswerbung: Ein Job, 110 Möglichkeiten! Polizei Niedersachsen lädt zur virtuellen Berufsinformation ein (Februar)
Rotenburg (Wümme) (ots)

Die Polizei Niedersachsen öffnet wieder ihre digitalen Türen: Am Dienstag, den 10.02.2026, findet von 18:00 bis 20:00 Uhr eine landesweite virtuelle Informationsveranstaltung für alle statt, die sich für das Studium und den Polizeiberuf interessieren.

Unter dem Motto "Ein Job, 110 Möglichkeiten!" geben erfahrene Beamtinnen und Beamte sowie Einstellungsberater exklusive Einblicke. Das Event richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Studierende und alle, die eine krisensichere Karriere mit gesellschaftlicher Verantwortung anstreben.

Themenschwerpunkte der Veranstaltung:

   - Das Studium: Ablauf und Inhalte an der Polizeiakademie 
     Niedersachsen.
   - Vielfalt: Spezialisierungsmöglichkeiten nach dem Studium 
     (Einsatzdienst, Ermittlungen etc.).
   - Voraussetzungen: Welche Kriterien müssen für eine erfolgreiche 
     Bewerbung erfüllt sein?
   - Auswahlverfahren: Tipps für den Sporttest und das 
     Vorstellungsgespräch.

Anmeldung und Teilnahme: Die Teilnahme ist kostenlos und bequem von zu Hause aus möglich. Interessierte werden gebeten, sich formlos per E-Mail anzumelden unter:

JOB110@POLIZEI.NIEDERSACHSEN.DE

Weitere Informationen zum Polizeistudium sind jederzeit unter www.polizei-studium.de abrufbar.

Rückfragen bitte an:

KHKin Ingrun Joll 04261/947-106

Medienanfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Marvin Teschke
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle@pi-row.polizei.niedersachsen.de

Außerhalb der Geschäftszeiten: (Wochenende / Feiertage / Nachts)
Polizeiinspektion Rotenburg | Dienstabteilungsleitung
Telefon: 04261 947-116

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

