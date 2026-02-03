Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schussabgabe mit Schreckschusswaffe - Zeugen gesucht ++ Bedrohung mit Messer in Supermarkt - Täter gestellt ++ Seniorin wird Opfer von Betrugsmasche beim Online-Handel ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Schussabgabe mit Schreckschusswaffe - Zeugen gesucht ++

Scheeßel. Am Montagabend gegen 21:42 Uhr soll es in der Bahnhofstraße vor einem Fitnessstudio zu einer Schussabgabe aus einer Schreckschusswaffe gekommen sein. Einsatzkräfte überprüften den Sachverhalt und fanden eine Patronenhülse.

Gegen die bislang unbekannte Person wurde ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die Polizei Rotenburg bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter 04261 / 947-0 zu melden.

++ Bedrohung mit Messer in Supermarkt - Täter gestellt ++

Rotenburg. Am späten Montagnachmittag kam es in einem Supermarkt in der Harburger Straße zu einer Bedrohungslage mit einem Messer. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betrat ein 40-jähriger Mann das Geschäft mit einem Springmesser in der Hand und ging gezielt auf einen 37-jährigen Kunden zu. Anschließend bedrohte er diesen und flüchtete vom Tatort.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der alkoholisierte Beschuldigte unweit des Tatortes gestellt werden. Er führte zwei Messer mit sich, die von der Polizei sichergestellt wurden.

Nach ersten Erkenntnissen kannten sich die beiden Männer. Als mögliches Motiv wird derzeit Streitigkeiten darüber geprüft, dass der 37-Jährige nach Auffassung des Beschuldigten in Gegenwart von Kindern geraucht haben soll. Die Ermittlungen dauern an.

++ Seniorin wird Opfer von Betrugsmasche beim Online-Handel ++

Wohnste. Eine 82-jährige Frau ist am Sonntagnachmittag auf eine Betrugsmasche hereingefallen. Die Täter erlangten einen mittleren vierstelligen Geldbetrag.

Die Seniorin hatte Schmuck über ein Online-Kleinanzeigenportal zum Verkauf angeboten. Ein vermeintlicher Kaufinteressent übersandte ihr einen Link zu einem angeblich sicheren Bezahlsystem. Nachdem die Frau dort ihre Daten eingegeben hatte, stellte sie eine unberechtigte Abbuchung von ihrem Konto fest.

Die Polizei rät im Umgang mit Online-Verkaufsplattformen:

- Nutzen Sie ausschließlich die offiziellen Bezahlfunktionen der Plattform. - Öffnen Sie keine zugesandten Links oder QR-Codes für die Kaufabwicklung. - Geben Sie keine sensiblen Konto- oder Zugangsdaten preis. - Brechen Sie den Kontakt ab, wenn Ihnen etwas ungewöhnlich erscheint, und informieren Sie Ihre Bank und die Polizei.

++ Ohne Führerschein unterwegs, Kennzeichen nicht zugelassen ++

Rotenburg. Beamte der Polizei Rotenburg kontrollierten in der Mühlenstraße einen 25-jährigen Autofahrer. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem waren an seinem Fahrzeug nicht zugelassene Kennzeichen angebracht. Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Sein BMW durfte nicht weiterfahren.

