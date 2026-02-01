Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Polizeieinsatz in städtischer Obdachlosenunterkunft: Mann mit Schnittverletzungen vorgefunden

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg. Am Samstagnachmittag gegen 16:20 Uhr eilte die Polizei zu einem gemeldeten Sachverhalt mit verletzter Person in der städtischen Obdachlosenunterkunft Hemphöfen. Letztlich wurde ein stark blutender 23-jähriger Bewohner in der Unterkunft durch Einsatzkräfte angetroffen. Der Mann kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus und konnte bislang nicht von der Polizei befragt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften die Verletzungen durch einen bisher unbekannten scharfen Gegenstand verursacht worden sein. Die Polizei erlangte Hinweise auf vorherige Streitigkeiten zwischen dem Opfer und weiteren Personen, die nicht Bewohner der Wohnanlage sind.

Die Polizei nahm unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat umfangreiche Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie die Tatortarbeit auf und war mit einem größeren Kräfteaufgebot im Einsatz. In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Verden wurden gegen einen möglichen 39-jährigen Tatverdächtigen erste Maßnahmen umgesetzt. Die genauen Tatumstände und Hintergründe sind derzeit noch nicht abschließend geklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Eine Person, die die polizeilichen Maßnahmen störte, wurde in polizeilichen Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen dauern an.

