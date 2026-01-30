Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Zeugen gesucht: Unbekannter schmiert Symbol an kirchliche Gebäude in Zeven

Rotenburg (Wümme) (ots)

Zeven. Im Zeitraum vom 23.01.2026 bis zum 27.01.2026 kam es im Stadtgebiet Zeven zu insgesamt vier Sachbeschädigungen durch Graffiti an kirchlichen oder religiösen Gebäuden. In allen Fällen sprühte ein bislang unbekannter Täter mit schwarzer Farbe dasselbe, offenbar eigens entworfene Symbol an die jeweiligen Fassaden.

Zwischen dem 23.01.2026, etwa 16:00 Uhr, und dem 26.01.2026, gegen 15:15 Uhr, wurde das Symbol an die Außenwand des Klostermuseums in der Straße Klostergang gesprüht. Im gleichen Zeitraum wurde eine entsprechende Schmiererei an der Außenwand der St.-Viti-Kirche, ebenfalls im Klostergang, festgestellt.

Eine weitere Tat ereignete sich in einem ähnlichen Zeitraum an der Kapelle des Zevener Friedhofs in der Kirchhofsallee. Die vierte Sachbeschädigung wurde in der Nacht vom 24.01.2026 auf den 25.01.2026 bis etwa 07:00 Uhr morgens an einer Kirche in der Kirchhofsallee begangen.

Aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs sowie der identischen Symbolik geht die Polizei derzeit davon aus, dass alle vier Taten von derselben Person begangen wurden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei Zeven bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur tatverdächtigen Person geben können, sich unter der Telefonnummer 04281 / 9592-0 zu melden. Die Ermittlungen wegen der gemeinschädlichen Sachbeschädigungen dauern an.

