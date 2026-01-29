Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: Vermisste 13-Jährige wohlauf

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg. Seit gestern fahndete die Polizei öffentlich nach der 13-jährigen Vermissten aus Helvesiek. Im Rahmen intensiver Ermittlungen konnte das Kind körperlich unversehrt von Polizeikräften in Süddeutschland angetroffen werden. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen werden somit eingestellt. Strafbare Handlungen liegen nach derzeitigem Stand nicht vor.

Die Polizeiinspektion Rotenburg bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Medien für die Mithilfe bei der Fahndung. Es wird darum gebeten, alle in diesem Zusammenhang gespeicherten personenbezogenen Daten, insbesondere Lichtbilder des Mädchens, dauerhaft aus den Unterlagen, Kanälen und/oder privaten Gruppen (WhatsApp, Facebook, Instagram etc.) zu löschen.

