Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Achtung: Betrüger im gesamten Landkreis Rotenburg aktiv ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Landkreis Rotenburg (Wümme). Aktuell sowie in den zurückliegenden Tagen sind im gesamten Landkreis erneut hochprofessionell agierende Betrüger aktiv. In mehreren Fällen kam es bereits zu teils erheblichen Vermögensschäden. Die Polizei warnt eindringlich.

Am vergangenen Freitag gegen 15:30 Uhr erschien ein falscher Polizeibeamter an der Wohnanschrift einer 83-jährigen Seniorin in Sittensen und täuschte eine polizeiliche Maßnahme vor. In dem Glauben, richtig zu handeln, händigte die Frau dem Täter ihre EC-Karte aus. Im Anschluss hob dieser einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag an einem Geldautomaten ab.

Am heutigen Tag gegen 13:14 Uhr kontaktierten Betrüger telefonisch einen 72-jährigen Mann aus Selsingen. Sie gaben sich als Polizeibeamte aus und behaupteten, seine Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Zur Abwendung einer angeblichen Untersuchungshaft forderten sie die Zahlung einer Kaution in Höhe von 45.000 Euro.

Neben den bekannten Maschen der falschen Polizeibeamten und sogenannten Schockanrufe traten auch weitere Betrugsvarianten auf. In einem Fall sollten Bargeld und Schmuck zur vermeintlichen "Sicherung" an einen angeblichen Polizeibeamten übergeben werden.

Die Täter gehen äußerst professionell vor und setzen ihre Opfer massiv unter Druck. Häufig richten sich die Taten gezielt gegen Seniorinnen und Senioren. Die Polizei im Landkreis Rotenburg warnt daher erneut eindringlich und gibt folgende Hinweise:

- Lassen Sie sich niemals unter Druck setzen - legen Sie auf oder schließen Sie die Tür - Geben Sie keine persönlichen oder finanziellen Informationen preis - Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung - Legen Sie unbedingt selbstständig auf! Wählen Sie bei Zweifeln sofort den Polizeinotruf 110! - Die Polizei fordert niemals Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände - Prüfen Sie die Möglichkeit, Ihren Telefonbucheintrag ändern oder löschen zu lassen - Sensibilisieren Sie Angehörige und informieren Sie über diese Betrugsmaschen

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter: www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell