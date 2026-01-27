Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Bilanz zur Winterglätte im Landkreis Rotenburg (Wümme) ++ Mehrere Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss festgestellt ++

++ Bilanz zur Winterglätte im Landkreis Rotenburg (Wümme) ++

Landkreis Rotenburg/W. Nach dem erneuten Wintereinbruch am Wochenende kam es am gestrigen Montag (26.01.2026) im gesamten Kreisgebiet zu rund 30 witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Besonders betroffen waren Kreisstraßen sowie erneut die Autobahn 1.

In fünf Fällen erlitten Beteiligte leichte Verletzungen. In den übrigen Fällen blieb es bei Sachschäden. Vereinzelt rutschten Pkw von der Fahrbahn ab, gerieten in den Seitenraum oder kollidierten mit Straßenbäumen.

Die Polizei warnt weiterhin eindringlich davor, die Gefahren winterlicher Straßenverhältnisse zu unterschätzen, und appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, ihre Fahrweise den Witterungsbedingungen anzupassen.

++ Mehrere Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss festgestellt ++

Scheeßel. Beamte der Polizei Rotenburg kontrollierten am Montagabend gegen 18:00 Uhr einen Pkw in der Bremer Straße. Während der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte Anzeichen für Alkoholkonsum fest. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 28-jährigen Skoda-Fahrer einen Wert von 1,1 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise auf den Konsum berauschender Mittel. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Scheeßel. Bereits gegen 16:30 Uhr kontrollierten Rotenburger Polizeibeamte einen weiteren Skoda in der Berliner Straße. Im Rahmen der Kontrolle versuchte der 37-jährige Fahrzeugführer zunächst, einen Drogenschnelltest durch Manipulation der abgegebenen Probe zu verfälschen. Der Täuschungsversuch wurde erkannt, sodass ein weiterer Test durchgeführt wurde. Dieser erhärtete den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand.

Elsdorf. In der Bergstraße kontrollierten Beamte der Polizei Zeven am späten Montagabend den Ford eines 24-Jährigen. Dabei ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,64 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

