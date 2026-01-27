Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Gefährdung im Straßenverkehr und anschließende Bedrohung mit Schusswaffe

Rotenburg (Wümme) (ots)

BAB 1 / Reeßum / Elsdorf. Am Mittwoch, den 21.01.2026, kam es in der Zeit zwischen etwa 09:45 Uhr und 10:00 Uhr auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg zunächst zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs und im weiteren Verlauf zu einer Bedrohung mit einer Schusswaffe.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 43-jähriger Mann aus dem Landkreis Friesland mit seinem Mercedes die A 1, als er zwischen den Anschlussstellen Stuckenborstel und Bockel durch einen dunkelgrauen Audi A4 mit niederländischen Kennzeichen bedrängt wurde. Das Fahrzeug war mit zwei Männern besetzt.

Der Audi fiel durch eine besonders rücksichtslose Fahrweise auf, als der Fahrer bei einer Geschwindigkeit von rund 200 km/h mehrfach quer über die Fahrstreifen fuhr, mehrere Fahrzeuge über den Seitenstreifen überholte und den Mercedes-Fahrer zwischenzeitlich bis auf etwa 60 km/h ausbremste.

Der 43-Jährige verständigte daraufhin den Polizeinotruf und folgte dem Audi. An der Anschlussstelle Elsdorf verließ der Audi die Autobahn und fuhr zunächst auf einen abgelegenen Feldweg und anschließend in ein Wohngebiet in Elsdorf. Der Mercedes-Fahrer folgte dem Fahrzeug weiterhin.

In der Straße Am Seefeld hielten beide Fahrzeuge an. Die beiden Insassen des Audi stiegen aus und gingen auf den Wagen des 43-Jährigen zu. Während sie gestikulierten und verbal auf ihn einwirkten, zog einer der Männer plötzlich eine Schusswaffe und richtete diese auf das Opfer. Dieser entfernte sich daraufhin umgehend vom Ort. Die beiden unbekannte Beschuldigten flohen ebenfalls.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zur Identifizierung der Männer oder des Fahrzeugs.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Fahrzeugführer:

- ca. 25-35 Jahre alt - ca. 180 cm groß - schlanke Statur - dunkler Drei-Tage-Bart - brauner Teint - Bekleidung: weiße Kapuzenjacke (Kapuze ins Gesicht gezogen), blaue Jeans

Beifahrer:

- ca. 25 Jahre alt - kleiner als der Fahrer, normale bis kräftigere Statur - mittellanges, lockiges, dunkles Haar - brauner Teint - Bekleidung: buntes T-Shirt

Weitere Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des Audi-Fahrers gefährdet wurden oder Hinweise zu den Tatverdächtigen oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Zeven unter 04281 / 95920 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell