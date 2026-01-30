Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Unfallflucht auf der B 71: Zeugen gesucht

Rotenburg (Wümme) (ots)

B 71 / Brockel / Hemslingen. Am Mittwoch, den 28.01.2026, kam es gegen 13:20 Uhr auf der Bundesstraße 71 zwischen Brockel und Hemslingen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen überholte ein 46-jähriger Mann mit seinem Hyundai einen vorausfahrenden Pkw. Während des Überholvorgangs setzte der bislang unbekannte Fahrer des überholten Fahrzeugs plötzlich ebenfalls zum Überholen an. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der 46-Jährige ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und geriet in den angrenzenden Grünstreifen. In der Folge schleuderte der Hyundai und kam seitlich zum Stillstand. Der Fahrer blieb unverletzt.

Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Mercedes (Limousine oder Coupé) gehandelt haben. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug/Fahrer/in geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Rotenburg unter 04261 / 9470 zu melden.

