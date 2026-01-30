POL-ROW: Autobahn 1 nach Glätte-Unfällen voll gesperrt

Polizeiinspektion Rotenburg

BAB 1/Stuckenborstel. Heute Morgen kam es zwischen 04:30 Uhr und 05:00 Uhr auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Bockel und Stuckenborstel zu zwei witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Die Autobahn musste in der Folge für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Gegen 04:38 Uhr verlor ein 36-jähriger Mann, der mit einem Autotransporter-Gespann in Richtung Bremen unterwegs war, auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Die Zugmaschine kam im Graben zum Stillstand. Der Anhänger mit geladenen Pkw riss ab und blieb auf der Fahrbahn stehen. Der 36-Jährige blieb unverletzt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Kurze Zeit später, gegen 04:50 Uhr, ereignete sich auf derselben Strecke, rund 500 Meter hinter der ersten Unfallstelle, ein weiterer Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Mann verlor mit seinem Sattelzug ebenfalls auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Sattelzug geriet ins Schleudern, prallte gegen die Mittelschutzplanke und kam anschließend quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort rettungsdienstlich versorgt. Auch hier ist die Schadenshöhe noch Teil der laufenden Ermittlungen.

Aufgrund der beiden Unfälle musste die Autobahn ab der Anschlussstelle Bockel in Fahrtrichtung Bremen voll gesperrt werden. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Mittagsstunden an. Infolge der Sperrung kam es zu kilometerlangen Staus und erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Im weiteren Verlauf des Vormittags kam es vereinzelt zu weiteren witterungsbedingten Verkehrsunfällen auf der Autobahn 1. In diesen Fällen blieb es jedoch bei Sachschäden.

