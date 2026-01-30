POL-ROW: Schwerer Verkehrsunfall bei Süderwalsede: 18-jährige lebensbedrohlich verletzt

Polizeiinspektion Rotenburg

Westerwalsede/Süderwalsede. Heute Morgen gegen 07:30 Uhr kam es auf der Kreisstraße 233 zwischen Süderwalsede und Kreepen, außerhalb geschlossener Ortschaften, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Stand befuhr eine 18-jährige Fahranfängerin aus dem Landkreis Verden mit ihrem Opel die K 233, als sie in einer Linkskurve ins Schleudern geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte der Pkw mit zwei Straßenbäumen und überschlug sich mehrfach. Das Fahrzeug kam schließlich auf dem Dach zum Stillstand.

Die 18-Jährige erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen und wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Bothel sowie umliegenden Ortschaften befreiten die Frau aus dem Wrack. Anschließend wurde sie durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

