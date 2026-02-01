Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Unbekannter versprüht Reizgas in Diskothek: Mindestens 38 Personen verletzt

Rotenburg (Wümme) (ots)

Bremervörde. In der Nacht von gestern auf heute wurden Polizei und Rettungsdienst gegen 01:14 Uhr zu einer Diskothek in der Wesermünder Straße alarmiert. Dort sollte eine bislang unbekannte Person Reizgas versprüht haben.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Die Diskothek war bereits vor Eintreffen der Polizei eigenständig evakuiert worden. Zahlreiche Personen hielten sich zu diesem Zeitpunkt außerhalb des Gebäudes auf und klagten über Atembeschwerden sowie Reizungen der Augen und Atemwege.

Nach aktuellem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass eine bislang unbekannte männliche Person aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich der Tanzfläche Reizgas versprüht hat. Insgesamt wurden dabei 38 Personen verletzt. Acht von ihnen mussten durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Insgesamt waren mehr als zehn Rettungswagen im Einsatz. Die genaue Art und Schwere der Verletzungen der Opfer ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen; in den meisten Fällen dürfte es sich um leichte Verletzungen infolge der Reizgasexposition handeln.

Die Polizei Bremervörde hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter 04761 / 74890 zu melden.

