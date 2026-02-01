Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Pressemeldung der PI Rotenburg für den Zeitraum von Freitag, 30.01.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 01.02.2026, 12:00 Uhr ++

Rotenburg (ots)

Brand in einer Unterkunft für Asylbewerber

Rotenburg - In der Nacht vom 30 auf den 31.01 gegen 02:25 Uhr geraten zwei Wohncontainer für Asylsuchende im Glummweg in Brand. Die jeweiligen Bewohner sind zu diesem Zeitpunkt ortsabwesend. Daher wird auch niemand verletzt. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Defekt an der Heizungsanlage brandursächlich sein. Es entsteht nach bisherigen Erkenntnissen ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro.

Weiterer Brand in Mehrparteienhaus

Visselhövede - Am Abend des 31.01.2026 um 20 Uhr wird ein weiterer Brand im Alten Postweg in einem Mehrparteienhaus gemeldet. Durch schnell eintreffende Kräfte der freiwilligen Feuerwehr wird der Brandherd in einer Küche im ersten Obergeschoss schnell abgelöscht und der Sachschaden geringgehalten. Alle Bewohner des Objektes bleiben unverletzt, müssen jedoch im Nachgang teilweise umquartiert werden. Ursächlich für den Brand dürfte nach ersten Erkenntnissen eine unsachgemäße Essenszubereitung gewesen sein.

Unfälle durch Winterglätte

Aufgrund der anhaltend winterlichen Temperaturen ist es auch am Wochenende zu mehreren Glätteunfällen gekommen. Es blieb in allen Fällen glücklicherweise bei leichten Verletzungen der Beteiligten. Teilweise bilden sich, bedingt durch Windböen, insbesondere auf Landstraßen weiterhin Schneeverwehungen. Die Polizei appelliert abermals insbesondere auf adäquate Bereifung und witterungsangepasste Geschwindigkeit zu achten.

Gnarrenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstagnachmittag befuhr ein 22-jähriger Bremervörder mit einem 125ccm Motorrad die Straße Friedrichsdorf in der Gemeinde Gnarrenburg. An seinem Motorrad war kein Kennzeichen angebracht. Der Fahrzeugführer wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung kontrolliert und konnte hierbei weder eine Zulassung für das Motorrad noch einen Führerschein vorweisen. Darüber hinaus stand er unter dem Einfluss berauschender Mittel. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

