POL-ROW: ++ Betrunken und ohne Führerschein unterwegs ++ Glätteunfall auf der L 131 ++ Wildunfall mit Folgeunfall auf der B 71 ++ Verkehrsunfall nach Überholmanöver auf winterglatter Fahrbahn ++

++ Betrunken und ohne Führerschein unterwegs ++

Lauenbrück. Beamte der Polizeiinspektion Rotenburg hielten am gestrigen Nachmittag gegen 16:45 Uhr einen 44-jährigen Mann am Steuer eines VW in der Bahnhofstraße an. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholtest ergab 2,56 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auf der Wache wurde eine Blutprobe entnommen, das Fahrzeug musste stehenbleiben. Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

++ Glätteunfall auf der L 131 ++

Elsdorf. Gestern gegen 15:00 Uhr kam es auf der Landesstraße 131 in Richtung Abbendorf zu einem witterungsbedingten Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 53-jähriger Ford-Fahrer musste hinter einem Lkw verkehrsbedingt abbremsen und verlor auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

++ Wildunfall mit Folgeunfall auf der B 71 ++

Rotenburg. Am gestrigen Abend gegen 22:13 Uhr ereignete sich auf der B 71 (Zevener Straße) ein Wildunfall mit Folgeunfall. Ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer kollidierte mit einem Reh, verlor anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

++ Verkehrsunfall nach Überholmanöver auf winterglatter Fahrbahn ++

Visselhövede. In der Nacht von gestern auf heute gegen 01:29 Uhr kam es auf der L 161 in Richtung Visselhövede, im Bereich Kettenburg, zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger VW-Fahrer überholte auf winterglatter Fahrbahn einen vorausfahrenden Sprinter eines 59-jährigen Mannes. Dabei kam der VW ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Sprinter-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß mit dem VW zusammen. Der 35-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

