Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Zeugenaufruf: Unbekannte/r Autofahrer/in verursacht schweren Verkehrsunfall und flüchtet

Bild-Infos

Download

Rotenburg (Wümme) (ots)

Oerel. Heute Morgen gegen 06:30 Uhr kam es auf der Bundesstraße 71 zwischen Barchel und Oerel in Fahrtrichtung Bremervörde zu einem schweren Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhren ein Sattelzug, ein bislang unbekannter Audi sowie ein VW Tiguan in genannter Reihenfolge die B 71. Als der 25-jährige Fahrer des VW Tiguan zum Überholen ansetzte und sich bereits auf Höhe des Audi befand, scherte dessen Fahrer/in plötzlich ebenfalls zum Überholen aus. Der Tiguan wurde dadurch nach links in die Außenschutzplanke gedrängt.

Nachdem die Schutzplanke baulich endete, kam der VW weiter von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine neu beginnende Schutzplanke und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf dem Dach im Seitenraum zum Stillstand.

Während des Fahrmanövers kollidierte der Audi zudem mit dem vorausfahrenden Sattelzug, wodurch das hintere Rücklicht der Zugmaschine beschädigt wurde. Anschließend setzte der/die unbekannte Audi-Fahrer/in die Fahrt fort, ohne sich um den Unfall oder die Beteiligten zu kümmern.

Der 25-jährige Tiguan-Fahrer konnte sich eigenständig aus seinem Fahrzeug befreien. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am VW entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 20.000 Euro, am Sattelzug etwa 1.000 Euro. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Audi Kombi, möglicherweise ein A4 oder A6, handeln. Eventuell war das Fahrzeug im Zulassungsbereich Cuxhaven (CUX) registriert. Es ist unklar, ob der Audi auf der linken Fahrzeugseite entsprechende Beschädigungen aufweist.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, zum flüchtigen Fahrzeug oder zur fahrenden Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bremervörde unter 04761 / 74890 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell