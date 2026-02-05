Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Basdahl: Brand eines Einfamilienhauses ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Basdahl. Gestern gegen 12:44 Uhr wurde der Brand eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung im Sandhöhenweg gemeldet. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich ein 73-jähriger Bewohner allein im Haus, als aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich eines Kamins ein Feuer ausbrach. Die Flammen griffen auf den Dachstuhl über und verursachten einen geschätzten Schaden von rund 350.000 Euro (polizeiliche Ersteinschätzung). Der 73-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Gebäude retten, erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Eine 46-jährige Bewohnerin befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Haus, kehrte jedoch kurz darauf zurück und alarmierte die Einsatzkräfte.

Für die Dauer der umfangreichen Löscharbeiten musste die angrenzende Bundesstraße 74 für nahezu sechs Stunden voll gesperrt werden. Die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften waren mit rund 100 Einsatzkräften im Einsatz.

